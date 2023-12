Albertini: "Sorteggio Champions, il mio pronostico su Napoli-Barcellona"

Notizie Calcio Napoli - Demetrio Albertini, ex calciatore e oggi dirigente, ha commentato i sorteggi europei in un’intervista al Corriere della Sera.

Come giudica la sfida fra Italia e Spagna proposta dall’urna?

«Le spagnole sono sempre difficili da affrontare. Inter e Atletico Madrid hanno il cinquanta per cento di possibilità di passare il turno, al Barcellona, avversario del Napoli, attribuisco il 51 per cento».

Non è troppo severo come pronostico? L’Inter è stata finalista dell’ultima edizione della Champions.

«Sì, ma sarà fondamentale considerare lo stato di forma in cui arriverà la squadra in primavera. Ora vola, ma a febbraio sarà ancora così? La sfida è apertissima: l’Atletico è una squadra esperta e il Cholo Simeone è preparato per notti del genere».