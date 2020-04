Albarella: "Protocollo? Si sta mortificando un movimento come il calcio: al governo prendono tempo in attesa di risposte dalle altre nazioni"

Serie A - Eugenio Albarella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Protocollo? Al di là della possibile difficoltà nell'applicare delle norme così restrittive, ho l'impressione che si stia facendo maretta nel governo in attesa di decisioni dalla altre nazioni. Si sta prendendo tempo. Se si volesse affrontare il problema con decisione, lo si potrebbe fare. Si palleggia, invece, senza trovare la quadra. Si sta mortificando un movimento come il calcio. La F1 ha dato una data per ripartire, lo può fare anche il calcio: è mortificante non poter neanche dare una data per cominciare ad allenarsi. Germania? Non è l'oasi felice, sono anche loro in attesa della politica ma hanno possibilità di allenarsi con tutte le difficoltà del caso. In questo modo sono un passo avanti rispetto alle nostre squadre. Il 4 si può andare a correre per strada, ma per motivi contrattuali e di assicurazioni, i calciatori non lo possono fare".