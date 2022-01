Albarella: "Osimhen sarà gestito anche con la Salernitana, poi tornerà ai suoi livelli! Di Lorenzo da studiare"

Ultime notizie calcio Napoli - Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Osimhen è un giocatore volitivo, mi aspetto che Spalletti possa gestirlo ancora contro la Salernitana per poi sfruttare la sosta per metterlo in linea con tutti i suoi compagni di gioco. Coppa d'Africa? La brillantezza dei calciatori dipenderà anche dai risultati ottenuti con la Nazionale, l'aspetto emotivo farà la differenza. Se soddisferanno le loro ambizioni, allora torneranno con maggiore autostima ed entusiasmo a Napoli. Di Lorenzo, viste le sue prestazioni, vuol dire che ha trovato un equilibrio fuori dal campo che gli permette di esprimersi al massimo. Non lo conosco, ma per quanto gioca va sicuramente va studiato. Lobotka ha pagato l'adattamento ad una città particolare come Napoli, doveva abituarsi anche alle abitudini alimentari di un posto completamente nuova. Ora sembra completamente un nuovo calciatore".