Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex preparatore del Giappone Eugenio Albarella, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il calcio giapponese come quello coreano ha una storia ed ha una esperienza di talento, i calciatori hanno presenze in Bundesliga e Premier League e al di là del talento un calciatore giapponese ha una formazione che può essere presentabile in un campionato anche come quello della Serie A”