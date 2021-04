Albarella: "Il calcio è cambiato: la pressione del COVID-19 influenza le prestazioni e gli infortuni: vi spiego"

Napoli Calcio - Eugenio Albarella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La fortuna e la sfortuna non esistono e non è oro colato lo studio fatto sugli infortuni. Ci sono tanti aspetti che possono influenzare la performance dell'atleta e i rischi degli infortuni. In questa stagione, altre sono le componenti che vanno ad influenzare gli aspetti nervosi e psicologici. Ognuno di noi vive la prestazione in maniera soggettiva ed è in funzione a questo che si affronta nelle maniere differenti: ci sono animali da competizioni e altri che ne soffrono senza riuscire a gestire la pressione in poco tempo".