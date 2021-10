Albarella: "Courtois? Si gioca troppo e si corre un grosso rischio. Coppa d'Africa? Il Napoli saprà sopperire alle assenze"

Napoli Calcio - Eugenio Albarella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le parole di Courtois? Si gioca troppo, lo vedono tutti. Si sta cadendo nell'errore di svilire la qualità del prodotto. Si deve continuare ad ambire a giocare nelle nazionali ma modulare i calendari è importante per avere sempre qualità. Coppa d'Africa? Tutta questa diatriba, cominciata da tempo, non la riscontro: se al problema non c'è soluzione, allora non c'è problema. Serve migliorare la calendarizzazione delle competizioni per evitare questi problemi. Il Napoli ha una rosa competitiva e potrà comunque sopperire alle assenze".