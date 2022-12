Albarella: "Allarmismo esagerato intorno al Napoli, alcune prove tattiche di Spalletti hanno accentuato deficit fisici dovuti alla preparazione"

Il professore Eugenio Albarella, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Questo allarmismo intorno al Napoli lo trovo esagerato. Affrontare squadre che riprendono prima il campionato può essere un handicap. Questa ricerca da parte di Spalletti che ha sperimentato qualcosa di diverso dal punto di vista tattico, è normale che abbia portato qualche scompenso che ha accentuato pesantezza dal punto di vista fisico.

Le due finaliste del Mondiale non sono le squadre che hanno corso di più e le squadre che hanno corso di più sono uscite al primo turno. Serve equilibrio che portano ad evitare brutte figure come nelle ultime amichevoli.

Questa sconfitte sono dovute a tanti fattori e non esclusivamente a questioni fisiche.

Non è importante correre tanto, è importante correre bene. Tornare in competizione con una grande squadra come l'Inter, è un grande regalo del calendario. L'agonismo della partita annullerà i deficit fisici e mentali dovuti alla sosta.

Nel calcio moderno è importante la capacità dello staff tecnico di entrare nella testa dei calciatori. Sono sicuro che Spalletti lo sappia fare e sono fiducioso che il Napoli possa riprendere la cavalcata intrapresa nella prima perte di campionato".