Albarella: "Addio Sinatti? Occasione persa per il Napoli, si è sentito messo in discussione"

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Addio di Sinatti al Napoli? E’ un’occasione persa per gli azzurri, il Napoli aveva fatto una scelta e diviene importante la certezza dei ruoli. Evidentemente il collega si è sentito messo dall’arrivo di un altro preparatore con l’arrivo di Rudi Garcia, nella tempistica mi è sembrato un momento sbagliato e si poteva gestire meglio la vicenda.

Il momento del ritiro è importantissimo, soprattutto quando si cambia l’allenatore e lo staff che lavora con la squadra. Per questo era importante avere qualcuno che già conoscesse l’ambiente per ottimizzare il poco tempo di lavoro. Adesso bisogna dare delle linee ben precise per metabolizzare velocemente le direttive del nuovo staff”.