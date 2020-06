Albania, Reja: "Il goal di Hysaj in nazionale fa ancora il giro delle tv albanesi. Prima si lamentava con me perchè non giocava. Rrahmani? Tra i migliori"

Calcio - Edy Reja, allenatore dell’Albania ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Finalmente torniamo a parlare di calcio giocato. Mercoledì assisteremo ad un bellissimo match, vedere il Napoli in finale di Coppa Italia è motivo di soddisfazione anche per noi che abbiamo fatto parte del club. Ora gli azzurri rincorrono un posto in Europa e per come era partito quest’anno era impensabile. Il Napoli è sempre stato competitivo tra Sarri, Mazzarri, Benitez e anche Ancelotti. C’è stata una crescita costante sin dalla Serie C. Nel primo anno di A facemmo bene, arrivammo anche a partecipare alle coppe europee. Adesso il Napoli non sbaglia un anno, è sempre competitivo in ogni competizione. Gattuso? Il suo Napoli è diversissimo da quelli di Sarri ed Ancelotti. Rino è uno concreto, è riuscito ad avere la stima dei giocatori che hanno ricominciato a credere in loro stessi. Poi anche i risultati aiutano, il Napoli è cresciuto e sta facendo una grande stagione. A De Laurentiis piacciono i personaggi come Gattuso e se lo vuole riconfermare per tre anni secondo me fa bene perché questo tecnico piace anche molto ai tifosi. Hysaj? Ho un affetto particolare per lui, con me sta facendo alla grande, fece anche un goal straordinario e lui ne fa pochi. Il suo goal viene riproposto frequentemente nelle televisioni albanesi. Con Gattuso ha ritrovato continuità, prima si lamentava spesso perché non giocava quasi mai. Rrahmani? Il Napoli ha fatto bene a prenderlo, lui gioca a tre in difesa ma è un grande acquisto. Pronostico di mercoledì? Il cuore mi dice Napoli però sarà difficilissimo”.