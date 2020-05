AIC, Tommasi: "Contratti in scadenza il 30 giugno? Complicato intervenire, è un tema che ancora non è stato chiarito! Sul protocollo Figc..."

Serie A - Damiano Tommasi, presidente AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"La soluzione al momento non c'è e non ce l'abbiamo, la nostra attenzione è rivolta alle fasce economiche più basse, specialmente le categorie non professionistiche, ed alle salute degli atleti. Siamo in contatto con altri sindacati europei, vogliamo capire quali sarebbero i rischi in caso di ripresa e tutte le precauzioni. Contratti in scadenza il 30 giugno? La Fifa ha sciolto i dubbi dal punto di vista sportivo nel senso che se le stagioni verranno prolungate, di conseguenza anche i contratti in scadenza scadranno al termine della stagione. dal punto di vista contrattuale è complicato intervenire, è uno dei temi che ancora non è stato chiarito. Protocollo Figc? Speriamo di avere conferme, siamo in attesa. E' sicuramente qualcosa di impegnativo perchè molte società non sono nelle condizioni di rispettare questo protocollo anche dal punto di vista infrastrutturale. Sono valutazioni che spettano a loro più che a noi"