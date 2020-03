AIC, il presidente insiste: "La situazione è grave: non si deve giocare, non si può giocare. Andrà cambiato il modo di allenarsi e viaggiare"

Ultimissime calcio - Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori , ha parlato ai microfoni di Rai Sport durant '90° Minuto' dell'emergenza Coronavirus:

"La situazione è grave e seria, il messaggio che il mondo del calcio deve dare è che oggi non si può giocare a calcio. Purtroppo il Paese non ha ancora capito che vanno cambiate le abitudini e il modo di vivere. Abbiamo già squadre di positività al Coronavirus nelle squadre professionistiche. Non deve passare il messaggio che non si gioca perché non vogliono i giocatori. Non è così. Non si deve giocare, non si può giocare. Martedì i giocatori devono essere aiutati da chi prende le decisioni. Andrà cambiato il modo di stare all'allenamento, di viaggiare. Il campionato non può continuare così".