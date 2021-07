AIAC, Ulivieri: "Spalletti ha allenato in qualsiasi situazione, condividerà le scelte di ADL"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC.

"Spalletti quanto può incidere sul Napoli? Lui è un allenatore sia da bosco che da riviera. Si sa districare in qualsiasi tipo di situazione e con qualsiasi squadra. Ha allenato giocatori di classe ma anche giovani importanti. Condividerà le scelte di De Laurentiis e ne sarà interprete importante. Le parole di De Laurentiis sul calcioscommesse? I numeri, se sono reali, sono numeri da far accapponare la pelle. La federazione è vigile per quanto può e c'è attenzione massima, pure da parte di UEFA e FIFA. La cosa si ferma a Napoli? Bisognerebbe chiedere al presidente. Belgio-Italia? Vedremo se loro avranno assenze importanti. In qualsiasi modo sia direi che l'Italia abbia bisogno di una grande prestazione".