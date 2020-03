Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Tirreno. Ecco le sue parole sulla possibile riduzione degli stipendi in Serie A e negli altri campionati.

"Non si può fare un discorso generale, per chi ha uno stipendio che serve per fare la spesa non è possibile abbassarlo, il nostro mondo deve confrontarsi”.