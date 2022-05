AIA, Trentalange: "Si alle interviste agli arbitri, ma non dopo le partite perché non c'è garbo"

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Var? Pensiamo che ci debba essere una specializzazione degli addetti Var, come si è fatto per gli assistenti di linea". Lo ha detto Alfredo Trentalange, numero uno dell'AIA, durante la cerimonia dell'11esimo Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', riconoscimento organizzato dall'Unione Sportiva ACLI con il patrocinio della Figc, tenutosi al Salone d'Onore del Coni.

"Gli arbitri parleranno mai post partita? Arriveremo ad aprirci, magari non immediatamente dopo la partita quando gli animi sono caldi e le analisi non vengono fatte con garbo. Ma stiamo lavorando a un progetto di comunicazione, per arrivare non a giustificare, ma a fare didattica e dare chiavi di lettura sull'errore"