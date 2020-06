AIA, Nicchi: "Giocare senza tifosi è stato difficile anche per gli arbitri: clima surreale ma grande collaborazione con i calciatori"

Ultime calcio - Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2:

“La commissione di A e di B si è fatta trovare pronta per la ripartenza e non era facile. Abbiamo raggiunto l'obiettivo della ripartenza, ricominciando nuovi dibattiti che circondano il calcio. Clima surreale, non era semplice trovare i giusti equilibri tra calciatori e arbitri ma c'è stata grande collaborazione. Dove non è arrivato l'arbitro, per fortuna è arrivato il Var. Nella classe arbitrale non abbiamo avuto contagi e questo è stato un bene. Giocare senza tifosi è stato difficile anche per gli arbitri. Chi arbitrerà la finale? Tra un giorno sapremo. E' difficile fare una trasferta anche per gli arbitri che devono essere controllati e che devono spostarsi con i mezzi propri".