Agroppi: Napoli in corsa Champions grazie a Gattuso. Peccato per i due punti persi col Sassuolo"

Napoli - Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Aldo Agroppi, ex allenatore di Fiorentina e Ascoli. “Il Napoli è tornato a giocare bene e a conquistare risultati importanti quando ha recuperato i migliori – ha detto Agroppi a Radio Crc – per esempio, adesso Koulibaly è tornato a fare la differenza. Nei mesi scorsi, in alcune circostanze mi era sembravo svagato. Per fortuna del Napoli Koulibaly è ritornato ai suoi livelli”. Mertens, invece, ha messo da parte i problemi fisici. “Con Mertens in campo è tutto un altro Napoli – ha detto Agroppi a Radio Crc – stiamo parlando di un calciatore insostituibile”. Con i suoi gol gli azzurri sperano di centrare la Champions. La corsa è ancora incerta. “Per me soltanto Inter e Atalanta sono certe di andare in Champions – ha detto Agroppi a Radio Crc – le altre, invece, se la giocheranno sino alla fine. Il Napoli è rientrato in corsa grazie al lavoro di Gattuso, un allenatore che stimo molto. Peccato per i due punti persi in casa del Sassuolo. Credo, però, che il Napoli sia tra le squadre con le maggiori possibilità di centrare l’obiettivo”. Stasera, però, il Napoli non avrà vita facile contro il Torino. “I granata sono in lotta per la salvezza - ha detto Agroppi a Radio Crc – il Cagliari ha rimesso tutto in discussione. Però non mi è piaciuto il comportamento della Roma, che ha prestato il fianco alla squadra di Semplici preservando i titolari in vista della sfida di Europa League col Manchester United. Così si falsano i campionati”.