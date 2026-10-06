Agronomo Lega Serie A, Castelli a CN24: “Vi svelo in che condizioni è il terreno di gioco del Maradona. Difficilmente gli infortuni dipendono dal campo”

Ultime calcio Napoli, Giovanni Castelli, agronomo Serie A, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gli infortuni possono dipendere anche dai terreni di gioco della Serie A? Bisogna sempre capire in che condizioni si trova il terreno in cui lavora il giocatore. Sicuramente il terreno di gioco, nell’occasionalità di una partita ogni 15 giorni allo stadio, difficilmente determina un affaticamento muscolare o una mini lesione. Bisognerebbe piuttosto vedere come sono i terreni nei centri sportivi: alcuni sono in erba artificiale, altri in naturale e molti sono ibridi. Non c’è quindi una correlazione basata su dati che permetta di trarre una conclusione. Il terreno del Maradona, al pari degli altri campi, ha avuto un mese di fermo, vi posso dire che ha beneficiato di una manutenzione straordinaria che lo farà trovare in perfette condizioni. In questo periodo tutti i terreni di gioco della Serie A sono sottoposti a manutenzione, inoltre, si sta effettuando una risemina per convertire il prato verso una conformazione più invernale. I campi della Serie A si stanno avvicinando a quelli della Premier League? Assolutamente sì. Vi faccio una battuta: il peggior giardiniere italiano diventerebbe uno dei migliori in Inghilterra”.