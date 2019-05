Agresti: "Il Napoli ha preso Di Lorenzo: Giuntoli chiuderà in queste ore, costo 10mln! Cessione club? Vale 350mln"

Stefano Agresti ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

“Se De Laurentiis dovesse decidere di vendere il Napoli, potrebbe ricavare tra i 300-350 milioni. Si possono prendere in considerazione solo i calciatori visto che non ha strutture di proprietà. Il Napoli ha preso Di Lorenzo: nei dettagli la trattativa sarà chiusa in queste ore. Costerà 10 mln di euro. Ha fatto bene in questa stagione. Piaceva a diverse squadre di livello alto: piaceva alla Lazio. Ad Ancelotti è arrivato il terzino che ci si aspettava. Mancano solo le firme. Se il Napoli cede Chiriches, potrebbe prendere Manolas che è stanco di restare alla Roma, soprattutto dopo l'addio di De Rossi”.