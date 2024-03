Massimo Agostini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine:

"Con la partenza di Osimhen, entreranno tanti milioni in cassa da poter investire. Per sostituire il bomber, Zirkzee è un nome importante, ma è pur vero che Gimenez del Feyenoord sta facendo tanti gol, potrebbe essere la scelta giusta. Se il Napoli vuole restare ai vertici della serie A, dovrà comunque ripartire da gente come Kvara e Lobotka, oltre agli altri top".