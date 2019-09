Agostini: "Milik farà bene anche quest'anno, bravo il Napoli a tenerselo. Llorente? Sarà molto utile"

Massimo Agostini, il Condor, parla di tanti temi a Tuttomercatoweb.com. iniziando dalla sfida di domani tra CR7 e Ribery: "Il francese farà il suo esordio da titolare, deve ancora entrare al 100%, CR7 lo conosciamo. Sarà un incontro molto difficile per la Fiorentina che è giovane e nuova e deve lavorare per portare un'impronta importante in questo campionato. La Juve ora sembra imbattibile, ma può essere una gara spettacolare"

Sulla Roma: "Mkhitaryan può essere un buon supporto per Dzeko per gli assist. Dzeko è l'uomo in più della Roma e potrà fare un gran campionato e dimostrare di essere un top player. Nel derby i giallorossi hanno subìto parecchio, c'è qualcosa da rivedere, il tecnico comunque ha belle idee e farà certamente bene"

Sul Napoli: "Llorente può dare una mano, fa reparto e nei momenti importanti per il gioco aereo è adattissimo. E' una bella alternativa. Milik deve confermarsi, farà bene anche quest'anno e il Napoli ha preso la decisione giusta nel tenerlo. E' un centravanti di altissimo livello"