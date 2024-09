Agostini: "L'arrivo di Lukaku ha dato qualcosa in più al Napoli. La mentalità di Conte farà la differenza"

Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Lukaku si è presentato bene, quando uno ha il gol nel sangue segna in qualsiasi modo. L’arrivo di Romelu ha dato qualcosa in più e questo per Conte è molto importante. Conoscendo il mister, ora che ha completato la rosa punterà ai primi posti. Avendo tutta la settimana per allenarsi e per studiare bene le mosse da fare, potrebbe avere qualcosa in più rispetto alle avversarie che avranno le coppe che non permetteranno sempre di allenarsi bene. Secondo me, con la mentalità del mister, il Napoli punterà alle prime posizioni. Il centrocampo? McTominay è stato preso perché a livello internazionale e nel proprio club era importante. Al mister serve una rosa ampia per fare cambi importanti e a centrocampo gli azzurri hanno calciatori che possono girare bene tra loro. Con la rosa attuale, anche se costruita con fatica, adesso si può lavorare serenamente e con grande impegno. Il mercato degli svincolati? Se dovessi prenderlo, in questo momento, dovrei anche mettere in conto che prima di un mese o un mese e mezzo non sarebbe pronto”.