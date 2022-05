Agostinelli: "Spalletti? Ha detto una grande bugia a fine gara con il Sassuolo"

Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 al fischio finale di Napoli-Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"I ragazzi non meritano di essere contestati perché hanno quasi raggiunto la Champions League e non era semplice. Non c'è nessun rammarico. Luciano Spalletti ha raccontato una grande bugia. Lui dice che il Napoli non ha rimpianti, ma non è così. Il campionato si era messo in un certo modo, la squadra ha perso delle partite incredibili. Sarebbe bastato vincere a Empoli per restare in corsa"