Agostinelli: "Sconfitta che ci può stare ma ecco cosa è mancato al Napoli e che preoccupa"

Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli non è stato brillante in maniera generale, mancava la gamba per tutti. Persa una partita senza facendo vedere mai il Napoli di sempre. La squadra ha fatto fatica ma è un risultato che ci può stare a Milano. Qualsiasi partita una squadra fa, c'è sempre qualcuno che gioca sottotono ma il rendimento generale non te ne fa accorgere. C'è stata una pausa, come se fosse stata la pausa estiva. Il Napoli ha perso la prima di campionato. Non ho visto nessun giocatore ai suoi livelli".