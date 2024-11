Agostinelli: “Raspadori ha sbagliato, quelle dichiarazioni rischiano solo di peggiorare le cose”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – I Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Andrea Agostinelli: “Raspadori non fa bene a rilasciare dichiarazioni pubbliche di questo tipo. Magari, senza fare troppe esternazioni, avrebbe fatto meglio a rivolgersi al suo allenatore in privato per chiedere spiegazioni. Parlando in questo modo, è certo che le sue parole non saranno apprezzate da Conte. È vero che Raspadori ha tutte le ragioni del mondo: ha 24 anni, è un nazionale e vorrebbe giocare di più. Tuttavia, bisogna considerare che nelle squadre di alta classifica il reparto offensivo è di grande qualità, e quindi può capitare di giocare meno. Credo che Conte parlerà con il ragazzo in privato e gli spiegherà la situazione. Dichiarazioni così forti fatte in pubblico, invece che in privato, rischiano solo di peggiorare le cose. Certi problemi devono essere risolti all’interno dello spogliatoio.”