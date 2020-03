Agostinelli: "Pessina? Sarebbe un ottimo acquisto, ma se vuoi lottare per lo scudetto..."

Ultime notizie calcio. Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Pessina in orbita Napoli? E’ un centrocampista molto interessante, sarebbe un ottimo acquisto al pari di Rrahmani. Detto ciò, se vuoi lottare per lo scudetto forse hai bisogno di qualcosa di differente ma sono giocatori ottimi per lottare ad alti livelli”.