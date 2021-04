Agostinelli: "Osimhen? Con la Juve poteva essere la sua partita"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea Agostinelli:

"Il gioco da dietro è importante, ma ci vuole un equilibrio. Meglio lanciare la palla in avanti. Con la Juve poteva saltare di più il centrocampo, poteva essere la partita di Osimhen. Serviva un giocatore fisico che poteva tenere i lanci da dietr. Sampdoria-Napoli? Il Napoli farà la partita e la Samp partirà in contropiede. La squadra di Gattuso deve stare molto attente alle ripartenze e deve essere molto decisa in avanti"