Agostinelli: "Napoli, una rondine non fa primavera! Dopo il 6-1 di ieri..."

"Una rondine non fa primavera”. Andrea Agostinelli è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli non può più sbagliare, ma il tempo c’è, la partita di Reggio Emilia non deve fare pensare che sia tornato il Napoli di Spalletti, i meriti degli azzurri ieri ci sono stati come i demeriti del Sassuolo. Ora il ritorno al gol dei grandi davanti e una ritrovata condizione psicofisica possono essere determinanti. Bisognerà solo capire se la prestazione col Sassuolo sia stata isolata e allora non significherebbe nulla in chiave Champions; se, invece, è stata ritrovata l’autostima lo vedremo prossimamente, quando il Napoli affronterà impegni davvero difficili.

La preoccupazione, comunque, non è nel calendario, perché gli azzurri hanno fallito con squadre in lotta per non retrocedere, quanto piuttosto nella continuità. Se il Napoli è quello di questo campionato lasciamo stare, se è quello di ieri, viceversa, allora sì che è in corsa per l’Europa. Una rondine non fa primavera, ripeto, ma se dal Sassuolo si riparte così, è tutto diverso.

Calzona? Sicuramente alcuni concetti hanno migliorato la prestazione di alcuni, in percentuale ad oggi ciò che è contato è che i giocatori hanno fatto autocritica, Calzona ha preso la squadra da poco, tra qualche tempo vedremo se il Napoli sarà migliorato in linea generale.