Agostinelli: "Rinnovo Mertens? Da capire se Spalletti lo ritiene indispensabile, per Ospina discorso diverso"

Notizie Napoli calcio. Andrea Agostinelli, ex tecnico anche del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

Agostinelli ha parlato degli ultimi rumors in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mertens? Il problema è capire se è indispensabile a Spalletti, perchè in questo caso la trattativa prenderebbe un altro piglio. Perchè se il tecnico lo volesse al 100% allora il Napoli troverebbe un accordo. Per Ospina il discorso è diverso perchè è vero che Spalletti lo vorrebbe tenere, ma c'è anche il discorso Meret che piace alla società. Io terrei l'ex Udinese ma dandogli fiducia e tempo, altrimenti meglio farlo andare via".