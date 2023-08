Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli è un po' in ritardo per il sostituto di Kim, ma si diceva lo stesso anche lo scorso anno quando andò via Koulibaly. Non tutte le ciambelle possono uscire con il buco. Bisogna avere un centrale di piede destro e uno di piede sinistro".