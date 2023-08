Agostinelli: "Napoli da scudetto, la differenza tra Spalletti e Garcia è soltanto una"

Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Nel Napoli di oggi c'è meno palleggio e si cerca maggiormente la verticalizzazione. Questa situazione, che avevo già pronosticato, è la vera differenza tra Spalletti e Garcia. Il Napoli è ancora favorito per lo scudetto ma non con le cifre dello scorso anno. Raspadori? Se vuoi tenerlo con Kvara e Osimhen devi giocare col 4-2-3-1 ma in questo momento non è positivo cambiare modulo".