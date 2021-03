Agostinelli: "Napoli ancora in corsa per la Champions, Gattuso potrebbe anche restare"

Ultime notizie Napoli. Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli. “Domenica a Roma tappa fondamentale per la Champions con la rosa che ha il Napoli, una mancata qualificazione in Champions renderebbe deludente la stagione. Io dico che il Napoli ha ancora modo e tempo per attaccare il quarto posto, anche perché dopo la vittoria contro il Granada, gli azzurri hanno affrontato il campionato con un piglio diverso”.

Secondo Agostinelli “Sembra difficile vedere Gattuso ancora sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione, soprattutto per volere suo. Non dimentichiamo che a Milano si dimise rinunciando a tanti soldi. Però, nel calcio tutto può cambiare nel giro di un minuto. Magari con la qualificazione in Champions a fine stagione, Gattuso potrebbe anche restare a Napoli”.

Prima, però, c’è da scegliere la formazione da contrapporre alla Roma. “In difesa preferirei ancora Maksimovic a Manolas dopo la vittoria di Milano è meglio non toccare nulla”.