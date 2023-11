Agostinelli: "Molti atteggiamenti dei calciatori facevano capire che non c'era più feeling con Garcia"

Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play:

"Credo che Mazzarri continuerà sul 4-3-3, pur avendo sempre lavorato con la difesa a 3, e che le sue idee gradualmente verranno fuori. In questo momento sa che deve far riacquistare fiducia e autostima che vedo perduta. I giocatori più importanti hanno perso delle certezze che avevano e lì penso che la responsabilità sia dell’allenatore.

Giudicare da fuori è complicato, ma ti assicuro che da molti atteggiamenti dei giocatori si vedeva che non avevano fiducia nella guida tecnica. Sono 30 anni che alleno e mi basta guardare in faccia un giocatore per capire cosa pensa di te. Vedevo Kvaratskhelia che l’anno scorso era sempre tranquillo, mentre quest’anno ogni volta che viene sostituito è sempre nervoso. Tutto ciò mi fa pensare che nella gestione di Rudi Garcia ci siano stati dei problemi”.