Agostinelli: "Il Napoli torna al 4-3-3? Non facciamo passare come al solito il modulo come perdente o vincente..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli torna al 4-3-3 contro il Genoa? Si può tornare a questo schema, ma non facciamo passare come al solito il vincente o il perdente come modulo di gioco: ci sono tre partite in cui potrebbe fare bottino pieno, ma il Napoli deve giocare una partita dopo l’altra. Col Genoa è difficile, Gilardino ha elementi molto interessanti, ma se il Napoli fa nove punti in tre partite, allora ritorna l’autostima e ci sono le credenziali per arrivare al quarto posto, cosa che il Napoli è obbligato a fare. Servono però nove punti in tre partite per ritornare in corsa”