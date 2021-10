Agostinelli: "Il Napoli dovrà fare una gara di corsa, aspetto tattico a parte. Sosta? Con sette vittorie consecutive..."

Napoli Calcio - Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“A Crotone ho avuto Juric. La prima prerogativa quando affronti le sue squadre è che devi correre, al di là dell'aspetto tattico. Il Napoli può vincere la partita se sta bene, altrimenti rischia di non portare a casa il bottino pieno. Dopo sette vittorie consecutive, avrei voluto giocare subito e non fermarmi per la sosta".