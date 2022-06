Agostinelli: "Il Napoli deve essere chiaro con i tifosi a Dimaro, giusto puntare su Meret"

Napoli - Andrea Agostinelli è intervenuto a “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non penso che Spalletti ritenga Mertens indispensabile come Osimhen o Koulibaly, è stato molto chiaro secondo me e lo dimostrano le sue scelte in campionato. Sono strasicuro che Luciano non si dispererà se il belga non dovesse rinnovare con il Napoli.

Il futuro azzurro? Ci sono punti interrogativi, forse è un po’ indietro ma forse no, magari il Napoli a breve annuncia un grande colpo e sono tutti più contenti. Di certo, quello che è serve è essere chiari con i tifosi. Mi aspetto che società e tecnico, il primo giorno di ritiro a Dimaro, dichiarino qual è l’obiettivo di stagione alla stampa. Che il Napoli debba entrare in Champions mi sembra abbastanza scontato, per lo scudetto credo ci sia pure la Juve, che sta provando a riprendersi dopo due annate in chiaroscuro.

Meret? Fu acquistato perché aveva un grande avvenire, è giusto puntare ora su di lui ma non devono esserci dubbi. Alle sue spalle bisogna però prendere un portiere di esperienza, da allenatore direi ad Alex di giocarsi tutte le sue carte con tranquillità e personalità”.