Agostinelli: "Il Napoli deve affrontare la Coppa Italia con il massimo impegno. Demme quel che serviva, oggi vincerà con il Perugia"

Ultimissime calcio Napoli - Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non ho mai visto in due partite una squadra farsi quattro gol da soli. Il Napoli deve affrontare la Coppa Italia con il massimo della concentrazione perché può essere una soluzione anche per rientrare in Europa. Demme è quello che serviva. Allan poteva giocare lì ma lo avresti perso come incursore ed è il migliore anche in questo nel centrocampo del Napoli. Fabian Ruiz deve rifiatare e da vertice basso fatica perché non dà copertura alla difesa. Sono sicuro che oggi vincerà".