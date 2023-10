Agostinelli: "Garcia farà turnover con la Fiorentina: spazio a Mario Rui ma non chiedetemi perchè non giochi in Champions"

Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Napoli favorito con la Fiorentina, ma Garcia farà un po' di turnover. Giocherà Mario Rui, prenderà il posto di Olivera a sinistra. Un allenatore dà delle disposizioni, poi fa delle scelte: forse Olivera gioca in Champions perchè magari c'è da attaccare di più. La guardo dal punto di vista tattico, magari è come un po' con i portieri. Sono due ottimi giocatori, Mario Rui non va dimenticato anche se non è stato molto amato dal pubblico azzurro. Centrocampo? Sono imprescindibili, poi c'è Cajuste che sta crescendo".