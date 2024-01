Agostinelli a CN24: "Zielinski non ha lasciato le tracce di Hamsik a Napoli". Poi la stoccata ai tifosi interisti

Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 TV:

"La situazione di Zielinski bisognerebbe essere dento per capire cosa fare dal punto di vista tecnico. Ci sono calciatori che danno l'anima pur avendo il contratto in scadenza altri invece ne risentono. Se uno sta bene, per me deve giocare a prescindere dal contratto. Zielinski non ha lasciato il segno come Hamsik, secondo me aveva tutte le qualità per farlo. E' stato un calciatore che gli è mancato sempre un punto per arrivare a 100 per intenderci. Ha doti incredibili, come calciatore non si discute. Fosse a mia disposizione, terrei Piotr in grande considerazione.

Mazzarri è stato intelligente, ha visto dopo alcune situazioni e, probabilmente anche un po' in ritardo, ha deciso di cambiare modulo puntando sulla difesa a tre ed una squadra più solida che riparta in contropiede. A mio avviso il Napoli sente più sicuro con questo nuovo schema. Bufera arbitri? Il mio primo pensiero che credo sia quello un po' di tutta Italia forse meno che dei tifosi dell'Inter, purtroppo quando con il Var, un pestone può rovinarti una gara, dico che bisogna darci una regolata. Quando vedo che a Piccoli del Lecce per un pestone gli negano il gol della vittoria sul Milan oppure Simeone deve essere espulso dopo una prima ammonizione da evitare, lì ci vuole secondo me intelligenza. il pestone è da ammonizione' Bene, allora l'intelligenza mi dice, nel caso di Simeone, che non devo ammonirlo all'inizio. Ci vuole una regola che vale per tutti. Il napoli ha perso contro l'inter per questo".