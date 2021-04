Agnelli: "Super Lega esempio positivo e coinvolgente. I top club riuniti per trasformare la competizione europea"

Attraverso il comunicato della nascita della Super Lega pubblicato dai 12 club fondatori, il presidente della Juve Andrea Agnelli ha rilasciato queste dichiarazioni. Lui è stato uno dei promotori della Super Lega: “Stiamo garantendo a tifosi e appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e, al contempo, fornisca un esempio positivo e coinvolgente. I 12 Club Fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di sviluppo sostenibile a lungo termine, con un meccanismo di solidarietà fortemente aumentato”.