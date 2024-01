Aglietti: "Se il Napoli trova dei vantaggi è giusto che resti con la difesa a tre. Hanno la rosa per arrivare in Champions"

“Per De Rossi è un’occasione importante, dopo la prima esperienza a Ferrara torna a casa sua in un ambiente che lo stima. Ha intrapreso un percorso diverso rispetto a Mourinho ma ci vuole tempo. I risultati devono aiutare, il calendario può anche essere agevole”. Così a TuttoMercatoWeb Alfredo Aglietti.

Cosa ha sbagliato Mourinho?

“È un allenatore che ha vinto tutto in carriera. Probabilmente è andato in contrasto con la proprietà. Ha capito col suo modo di fare di stimolare la squadra e l’ambiente e questo non è stato gradito”.

Supercoppa in Arabia: come la vede?

“La risposta degli spettatori non è stata di grande effetto. I motivi per cui si è giocato in Arabia sono economici”.

Il Napoli di Mazzarri: può risalire?

“Il Napoli ha cambiato sistema di gioco, un modulo che è più nelle corse di Mazzarri. Hanno fatto una buona partita. Se nel cambiamento trovano dei vantaggi potrebbero portare avanti questo modulo. Il Napoli può dire la sua. A livello di qualità di rosa se recupera i giocatori più importanti può e deve arrivare in Champions”.