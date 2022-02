Vacca, l'agente: "Napoli? Antonio è stato doppiamente sfortunato, ci teneva molto a questa gara. Zanetti allenatore top" [ESCLUSIVA]

Claudio Parlato, agente del centrocampista del Venezia Antonio Vacca, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Napoli? Era una gara che avrebbe voluto giocare a tutti i costi, ma è stato doppiamente sfortunato. All'andata non giocò al Maradona per una squalifica rimediata ai play-off e domenica non ci sarà per infortunio. Il Venezia per me non è una rivelazione perchè Zanetti è uno dei migliori allenatori in Italia. Sicuramente vedremo una bellissima partita, i lagunari sono usciti sempre a testa alta contro le big"