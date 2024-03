Afragola, il sindaco: "Stadio del Napoli a Bagnoli? Il discorso è in itinere: ecco cosa mi ha detto De Laurentiis"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Pannone, Sindaco di Afragola

“De Laurentiis e la scelta Bagnoli? Sono consapevole che è un discorso in itinere e il presidente con la sua saggezza sta valutando una serie di opzioni. Un mese fa mi ha contattato e mi prospettava la possibilità di valutare Afragola come centro sportivo del Napoli, poi si è aggiunto il piano B, quello relativo allo stadio e adesso dico che ci vuole equilibrio. Il discorso non è ancora chiuso, ammiro l’approccio serio e rigoroso del sindaco Manfredi, le istituzioni sono chiamate a svolgere la propria parte per tutelare la realtà calcistica del Napoli. Mi auguro che non lasci la città, ma ove mai dovesse farlo, noi siamo pronti e disponibili. Qualche settimana fa ho avuto l’ultimo contatto con dei collaboratori di De Laurentiis che volevano verificare la disponibilità del Comune a supporto del tutto. Afragola è ben collegata e nei prossimi mesi lo sarà ancora di più, dal punto di vista della localizzazione credo che Afragola sia la migliore scelta possibile. Al di là del confronto con Bagnoli, Afragola non teme confronti e anche De Laurentiis ne è consapevole. Il centro del Napoli nell’ipotesi valutata da alcuni tecnici sarebbe in prossimità della stazione e collegato con l’autostrada, vicino all’asse mediano.

So che De Laurentiis stava valutando una nuova visita ad Afragola a ridosso della sfida col Barcellona, evidentemente l'ha rimandato perchè sta valutando anche altre opzioni. Al di là della disponibilità di Afragola, che ribadisco, a me interessa che la situazione individuata sia quella migliore e che possa garantire un grande futuro al nostro Napoli.

Afragola centro sportivo e stadio a Bagnoli? Nella prima lunga telefonata, De Laurentiis mi parlava proprio di questo grande centro sportivo e solo successivamente è entrato in scena lo stadio”