Afeltra a CN24: "Supercoppa? No di ADL è impossibile, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – L’avvocato e agente Roberto Afeltra è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“No alla Supercoppa? A mio avviso è impossibile che il Napoli non partecipi, per motivi tecnico-sportivi, economici, di tifo e del rapporto che può avere con i mercati arabi a cui De Laurentiis non è indifferente, eventuali conseguenze sarebbero solo su quella manifestazione, il regolamento parla chiaro: le sanzioni delle singole competizioni si scontano nelle stesse.

Cosa accadrebbe se ADL e Commisso decidessero di non partecipare? Parliamo in astratto, è un’eventualità che a mio avviso non accadrà. Le squadre hanno fatto tanto per allargare il ranking della supercoppa e non parteciparvi sarebbe un controsenso ma non mi meraviglierei. Se le due squadre fossero sostituite si dovrebbe verificare se l’inserimento di altre due possa danneggiare in via concreta la manifestazione e in quel caso ci dovrebbe essere un risarcimento.

Questione Cicciobello Bomber? C’è solo una questione da verificare, ossia se Preziosi avesse un accordo sottotraccia con Osimhen. È anche vero che nei contratti del Napoli i diritti d’immagine sono ceduti alla società, una situazione del genere crea una violazione di diverse norme e chi l’ha fatto verrà condannato al pagamento, Il Napoli viene colpito dalla situazione e può chiedere risarcimento a Preziosi”.