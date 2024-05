ADL risponde al presidente del Lecce: "Mi presti quel giocatore? Non va bene! Non ci sarà mai una equa competitività"

Durante gli interventi al Senato dei vari presidenti di calcio, Aurelio De Laurentiis ha avuto modo di rispondere al presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani sul tema della competitività e il divari tra grandi e piccoli club:

"Noi dobbiamo ragionare in termini anche di equità partecipativa. Se ci sono una serie di società che spondono dai 400 ai 500 milioni all'anno e ci sono società che invece ne spoendono solo 40 milioni, si crea una incapacità competitiva alla pari. E' chiaro che c'è un divario su cui aprire un dibattito. Se appartengo ad una realtà minore per bacino di utenza, e quindi possibilità di fatturabilità minore, devo garantire con patrimoni personali la equità comparativa di competizione. Perchè altrimenti accade che alcune società non intervengono sul mercato, perchè non c'è solo un problema di vivai ma anche di intervento e di dire: mi presti per cortesia quel calciatore? Me ne paghi per cortesia il 50% del suo salario? E questo non va bene. Perchè le altre società non possono fare le madri delle società minori.

Abbiamo visto che il City Group che fa capo al Manchester City e fa capo ad un Emirato, detiene la proprietà di 15 società calcistiche in giro per il mondo. In Italia è stato contestato il buon Lotito con la Salernitana, che ha dovuto svenderla rimettendoci anche dei soldi. Dove sta la Salernitana? Sta retrocedendo.

Allora qui è un sistema che al di là del tifo che ognuno di noi può fare per la propria città, però qui bisogna levare di mezzo la democraticità del sistema. O è un sistema di merito, economico, finanziario, di bacino di utenza oppure non ci sarà mai una equa competitività tra le parti"