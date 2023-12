ADL punta ad un nuovo nome per centrocampo e difesa, gioca nel Feyenoord

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, accosta un nuovo nome al club di Aurelio De Laurentiis: è Mats Wieffer, 24 enne che ha già ricoperto più ruoli nella propria carriera da difensore a centrocampista. Ha giocato prevalentemente da mediano e da centrocampista centrale, ma è stato impiegato anche da difensore centrale in ben 18 occasioni.

"Cajuste e Lindstrom non verranno ceduti in prestito, ma in mediana occhi su Wieffer del Feyenoord. Sarà un gennaio diverso rispetto al passato (le operazioni saranno più consistenti, ndr). D'altronde, una volta era detta di riparazione. Non era un caso".