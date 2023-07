ADL presenta Meluso: "Nato dalla concertazione, studio e verifica: ho fatto un rewind rapido. Mauro, benvenuto e auguri!" | VIDEO CN24

Il Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha presentato, in conferenza stampa, il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso:

"Il signor Mauro Meluso è nato dalla concertazione, studio e verifica che abbiamo fatto insieme al nostro capo dello scouting Micheli, l'ad Chiavelli. E abbiamo deciso che il profilo di Meluso era l'ideale per ciò che avevamo cercato. Ho fatto un rewind rapido e mi sono ricordato della mia considerazione che avevo dato per Italiano: mi precipitai nello spogliatoio dello Spezia per i complimenti, e proprio accompagnato da Meluso ci andai. Mauro, benvenuto e auguri!".