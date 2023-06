ADL: "Amichevoli Napoli, ho rifiutato match con Barcellona e Manchester United, il motivo" | VIDEO CN24

Ultime news calcio Napoli - Quest'oggi vi è stata a Palazzo Petrucci la conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis di presentazione del ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro 2023. Le date di questo ritiro in Abruzzo sono: 28 luglio - 12 agosto 2023. Tanti i temi trattati dal presidente del club azzurro.

In quest'estratto, Aurelio De Laurentiis parla del rifiuto alle amichevoli con Barcellona e Manchester United:

"Io ho ricevuto l'invito del Barcellona per partecipare al Trofeo Gamper, ho detto di no. Mi ha chiamato il Manchester United il 5 di agosto, ma c'è Gigi D'Alessio: per me è importante far venire le squadre estere a Castel di Sangro per giocare in uno stadio serio. Quando non lo sappiamo, dovremo vedere con il nuovo allenatore come sarà calendarizzato l'impegno calcistico, probabilmente durante i week-end. Noi andremo a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto, in quel periodo là faremo almeno tre partite con squadre straniere che inviteremo. A chi mi offre soldi per andare altrove, rispondo grazie ma dobbiamo preparare seriamente la stagione: non siamo qui per fare le belle statuine per altri, ma per investire il nostro tempo in ciò che ci è più caro ovvero la preparazione per la nuova stagione".