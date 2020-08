ADL al CdM: "Koulibaly vuole restare? Io sono disponibile. Offese in Lega? Chiedo scusa alla signora Viola"

Notizie Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis tra Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly, diritti Tv, Barcellona-Napoli e prossimi obiettivi.

Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

De Laurentiis, un investimento oneroso.

«Sicuramente, ma è un attaccante forte che il nostro direttore sportivo Giuntoli ha caldeggiato. Un bomber da trenta gol. L’ho conosciuto e mi ha fatto un’ottima impressione, spero si ambienti velocemente nel nostro campionato».

Parlava del mercato in uscita, i tifosi temono che questa volta possa toccare a Koulibaly

«Kalidou è un’ottima persona e mi dispiacerebbe perderlo. Poi c’è un tempo per tutto, anche per separarsi. Ma 90 milioni sul tavolo non ci sono e comunque bisogna essere in due per lasciarsi».

Sembra che lui stia bene qui e sarebbe anche contento di restare.

«Mi troverà disponibile: io sono qua. Basta che mi chiama e ci vediamo e se son rose fioriranno».

Presidente, ci spiega la sua idea sulla media company per gestire i diritti tv?

«Quando ho sentito dalla Lega che volevano coinvolgere i famosi fondi ho apprezzato l’iniziativa, perché finalmente avremmo potuto scoprire - dalle offerte – qual è il valore che viene attribuito dal mercato alla nostra Serie A. Ne sono arrivate alcune e le abbiamo immediatamente respinte, mentre altri fondi si proponevamo solo come finanziatori. Vengo dal cinema e avendo fatto tutto da solo, dall’età di vent’anni, ho deciso di andare a vedere direttamente l’esito di sondaggi e indagini demoscopiche, da cui è venuta fuori una base di 144 milioni di appassionati di calcio fuori dall’Italia che sono sostenitori delle principali cinque squadre italiane. Nonostante questo dato eclatante, però, il nostro mercato estero non si è mai sviluppato. Perché allora non offrire il nostro prodotto a tutte le piattaforme internazionali già esistenti, realizzandolo in autonomia e mantenendo il 90 per 100 degli introiti per la Lega? Ho calcolato che i ricavi da distribuire tra i 20 club sarebbero di 18 miliardi in 6 anni. C’è da anticipare una cifra importante? Certo. Ma è così che si fa impresa. Sarebbe un grave errore farci sfuggire questa occasione, che aiuterebbe tra l’altro a fare crescere la competitività delle squadre medio-piccole. La Lega con il suo canale diventerebbe un editore».

Nei giorni del confronto serrato si è lasciato andare con la signora Vera Fabri, alla quale ha suggerito di andare ad accudire i figli. Si è scusato?

«Mi spiace aver reagito impropriamente e poco educatamente alla signora Viola, poiché in una giornata di tensione per altri motivi, avevo visto per l’ennesima volta irrisolta una pendenza che ci trasciniamo da cinque anni per il fallimento del Parma. Alla signora Viola rinnovo le mie scuse, riconoscendone il valore, e mi spiace che lei si sentita offesa».

Tra sette giorni il Barcellona, che aspettative ha?

«Intanto, trovo un azzardo giocare lì, ma l’Uefa fa finta di non vedere, nè sentire. Spero che i ragazzi arrivino a quella partita rilassati, sereni. E ci divertiremo».

Può anticiparci gli obiettivi per la prossima stagione?