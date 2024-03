Secondo l'edizione giapponese di Goal, infatti, il nome di Kamada circola anche in ottica Napoli. I partenopei perderanno Piotr Zielinski a parametro zero e anche Zambo Anguissa potrebbe lasciare la Campania. Già la scorsa estate il calciatore era stato accostato agli azzurri, ma l'operazione non era andata in porto per la questione diritti d'immagine.