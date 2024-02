Addio Kvaratskhelia, Marchetti di Sky annuncia: "Traore può essere il suo erede, Zirkzee piace al Napoli"

Il Napoli oltre a Osimhen che può partire verso la Premier League se dovesse arrivare un club pronto a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro può perdere anche Kvaratskhelia.

Ci sono delle nuove notizie di mercato in merito a quello che potrebbe accadere in estate in casa Napoli riguardo anche l'addio di Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia

Ora ci sono anche degli aggiornamenti da Sky Sport che riguardano il futuro di Kvaratskhelia e la mossa di calciomercato del Napoli.

Kvaratskhelia via da Napoli? Scelto già il sostituto

Napoli - A parlare di tutto questo è stato Luca Marchetti di Sky Sport sulle situazioni di calciomercato del Napoli e Kvaratskhelia a Radio Marte:

“Bisogna poi costruire una squadra che possa permettersi una possibile partenza di Kvaratskhelia, che potrebbe ricevere importanti offerte in estate. E’ stato intelligente premunirsi con un jolly come Traorè che sa giocare anche in quella posizione e che potrebbe meritarsi il riscatto con le sue prestazioni".